Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! "Sebebi Erdoğan"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla çokça konuşulan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez "En kısa video" başlığıyla 4 saniyelik bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu videoda "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.

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Seçime sayılı günler kala mitinglerine hız kesmeden devam eden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyayı da aktif kullanmaya özen gösteriyor.

En kısa videosunu yayınladı

Daha önceki videolarında hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, bu kez "En kısa video" notuyla 4 saniyelik bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu videoda "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.