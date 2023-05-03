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AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Utanç verici!

AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Utanç verici!

AK Partili Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermesine, "Kandil'i koruma çabasıyla düştüğünüz durum da utanç verici bir haldir" sözleriyle tepki gösterdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı  Hamza Dağ, Erdoğan'ın açıklamaları üzerinden manipülasyon girişiminde bulunan yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden ateş püskürdü.

"Kandil'i koruma çabasıyla düştüğünüz durum utanç verici"

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın Kandil için ifade ettiği sözleri manipüle ederek gençlere seslenmiş. Gençler, PKK terörünün yönetim merkezini kendileriyle özdeşleştiren birinin peşine takılmaz. Evet Kemal Bey, "Olmadığını" fark etmeniz önemli bir gelişmedir ve Kandil'i koruma çabasıyla düştüğünüz durum da utanç verici bir haldir" ifadelerini kullandı.

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