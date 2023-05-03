BIST 4.483
DOLAR 19,47
EURO 21,55
ALTIN 1.264,98
HABER /  GÜNCEL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Tır şoförü hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Tır şoförü hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde bir kamyona arkadan çarpan kargo tırının sürücüsü hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alişan Dayar (31) idaresindeki kargo tırı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki kamyona çarptı. Çarpışma neticesinde araçlar savrularak durabilirken, kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Alişan Dayar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İşitme engelli milli judocular, Avrupa Şampiyona'nda mücadele edecek
İşitme engelli milli judocular, Avrupa Şampiyona'nda mücadele edecek
Nissan Türkiye rekabetçi kampanyalarını sürdürüyor
Nissan Türkiye rekabetçi kampanyalarını sürdürüyor
Merinos ırkı koç müzayedede 76 bin 100 liradan satıldı
Merinos ırkı koç müzayedede 76 bin 100 liradan satıldı
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
Ruanda ve Uganda’da sel ve toprak kayması: 115 ölü
Ruanda ve Uganda’da sel ve toprak kayması: 115 ölü
Kocaeli'de garajdaki otomobilden villaya yangın sıçradı
Kocaeli'de garajdaki otomobilden villaya yangın sıçradı
Kilis'te hırsızlık iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Kilis'te hırsızlık iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Samsun'da 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü evde bulunan arkadaşları söyledi
Samsun'da 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü evde bulunan arkadaşları söyledi
Hak-İş Başkanı açıkladı: 700 bin işçi ile seçim öncesi toplu sözleşme imzalanacak!
Hak-İş Başkanı açıkladı: 700 bin işçi ile seçim öncesi toplu sözleşme imzalanacak!
Intercity'de Emre Çolak ile yollar ayrıldı Türkiye'ye dönüyor
Intercity'de Emre Çolak ile yollar ayrıldı Türkiye'ye dönüyor
15 Mayıs tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil oldu! 2023 seçim tatili 3 gün oldu
15 Mayıs tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil oldu! 2023 seçim tatili 3 gün oldu
"Kamu Avukatlarının Mesleki Sorunları Çalıştayı" düzenlendi
"Kamu Avukatlarının Mesleki Sorunları Çalıştayı" düzenlendi