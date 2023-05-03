Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Tır şoförü hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde bir kamyona arkadan çarpan kargo tırının sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alişan Dayar (31) idaresindeki kargo tırı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki kamyona çarptı. Çarpışma neticesinde araçlar savrularak durabilirken, kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Alişan Dayar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.