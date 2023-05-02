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15 Mayıs tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil oldu! 2023 seçim tatili 3 gün oldu

15 Mayıs tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil oldu! 2023 seçim tatili 3 gün oldu

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek, oy kullanacak ve cumhurbaşkanını belirleyecek. Seçim ve oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleşecek. Sınıflar oy kullanmaya uygun hale getirilecek ve kabinler konacak. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar oy sayımı yapılacak. Bu nedenle 15 Mayıs pazartesi gününün tatil olacağı tahmin ediliyor.

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31 Mart Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek ve oy kullanacak. Bilindiği üzere oy kullanma işlemi okullarda yapılıyor. Peki 1 Nisan pazartesi günü okullar açık mı, seçimden sonraki gün okullar tatil mi olur Milli Eğitim Bakanlığı resmi açıklaması haberimizde.

15 Mayıs Pazartesi günü okullar var mı sorusu öğrenci ve velilerin gündemi oldu. Bilindiği üzere 14 Mayıs Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek. Seçim sandıkları ise okullarda kuruluyor. Oy sayma işlemleri geç saatlere kalabildiği için 15 Mayıs pazartesi günü yani seçimden sonraki gün MEB tarafından okullar tatil edilecek. İlkokul, ortaokul ve liseler 15 Mayıs pazartesi günü seçim tatili yapacaklar. 15 Mayıs'ta  üniversite ve kamu kuruluşları ise mesai yapacak. Yani 15 Mayıs günü memurlar, kamu çalışanları normal mesai yapacaklar. Seçim tatili onları kapsamayacak. 

2023 yılı Resmi tatiller takvimi

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma


Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe


Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Konuya ilişkin yayaımlanan Resmi Gazete kararında, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

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