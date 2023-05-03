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AB, yolsuzlukla mücadele için ceza yasalarını uyumlu hale getirmeyi hedefliyor

AB, yolsuzlukla mücadele için ceza yasalarını uyumlu hale getirmeyi hedefliyor

AB Komisyonu, organize suç, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi unsurlarla mücadele etmek için Birlik çapında ceza yasalarını uyumlu hale getirecek yeni bir teklif hazırladı. Bu teklif, AB üyesi ülkelerdeki ceza yasalarını ve cezaların uygulanmasını daha da etkili hale getirerek, AB sınırları içindeki suç faaliyetlerinin önlenmesine ve suçluların cezalandırılmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu organize suç, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi unsurlarla mücadele için Birlik çapında ceza yasalarını uyumlu hale getirecek yeni bir teklif hazırladı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcıları Vera Jourova, Margaritis Schinas, AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ve AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yolsuzlukla mücadeleye yönelik yeni yasa teklifiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Yeni yasa teklifi, temel olarak cezai soruşturmalarda dokunulmazlığın daha hızlı kaldırılmasını amaçlayan daha katı kurallar öneriyor.

Böylece organize suç, rüşvet ve görevi kötüye kullanmayla mücadelede AB ülkeleri arasında işbirliğinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Yolsuzluk davalarında AB fonlarının zimmete geçirilmesi, üçüncü ülkelerin nüfuzu, yasa dışı zenginleşme ve adaleti engelleme gibi suçlarla ilgili AB çapında uyum sağlanması amaçlanıyor.

Jourova, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yolsuzluk kanser gibidir. Eğer başıboş bırakılırsa demokratik toplumumuzu boğacak ve kurumlarını yok edecektir. Kanser tedavisinde olduğu gibi önleme çabalarını daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Ayrıca sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda Avrupa düzeyinde de yolsuzluğa karşı güçlü baskı ve ceza araçlarına sahip olmamız gerekiyor. Teklifimiz, AB çapında yolsuzluk suçlarının tanımları ve cezaları için çıtayı yükseltecek ve yetkililerin ister kamu ister özel sektörden olsun, suçluları yakalayıp cezalandırmalarına yardımcı olacak." diye konuştu.

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının AB kurumlarının güvenilirliğini azaltmasıyla ilgili bir soru üzerine Jourova, bunun soruşturmada adı geçen kişilerin özelinde bir husus olduğunu ancak yine de AB kurumlarının itibarını etkilediğini, bugünkü yasa teklifinin de bu güvenilirliğin yeniden sağlamasını hedeflediğini söyledi.

Johansson da "Yolsuzluğa en çok zarar verdiği yerde onunla mücadele etmek için kapsamlı bir dizi yolsuzluk suçu öneriyoruz. Bu teklif, BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi kapsamında uluslararası düzeyde kabul edilen yolsuzluk suçlarını kapsayacak. İlk kez kamu sektörü yolsuzluğu ile özel sektör yolsuzluğunu tek bir çatı yasa altında topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Johansson, üst düzey yetkililerin ve siyasetçilerin de bu yasa tarafından kapsanacağını aktararak "Örneğin, yüksek bir politikacının yozlaştığı tespit edilirse bu, ağırlaştırıcı bir neden olmalıdır." dedi.

Halihazırda yalnızca rüşvet AB düzeyinde suç sayılıyor.

Cezalar da üye devletler arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Kamu sektöründe rüşvet için verilen hapis cezaları 3 aydan 15 yıla kadar; özel sektörde zimmete para geçirme, 3 aydan 20 yıla kadar hapis cezasına neden olabiliyor. AB Komisyonunun teklifinin yasalaşması için önce Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından müzakere edilmesi ve kabul edilmesi gerekiyor.

AB
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