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Vladimir Putin'e suikast girişimi iddiası; Ukrayna'dan açıklama geldi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vladimir Putin'e suikast girişimi iddiası; Ukrayna'dan açıklama geldi!

Kremlin'e insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyuran Rusya, Vladimir Putin'in hedef alındığını öne sürerek saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Nikiforov, suçlamaları reddetti ve "Ukrayna başkalarına saldırmak için değil, kendi topraklarını özgürleştirmek için elindeki tüm imkanları kullanıyor" dedi.

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Rusya Ukrayna'yı, Kremlin'e gece boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlemekle suçladı. 

Kremlin, saldırıyı "planlı bir terör eylemi olarak" değerlendirdiğini açıkladı. İddia edilen saldırıda iki insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı ve bunların Rus savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ukrayna suçlamaları reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, saldırının Ukrayna tarafından yapılmadığını açıkladı.

Nikiforov, "Kremlin'e gerçekleştirilen sözde saldırılar hakkında bilgimiz yok. Başkan Zelenskiy'nin daha önce defalarca söylediği gibi Ukrayna başkalarına saldırmak için değil, kendi topraklarını özgürleştirmek için elindeki tüm imkanları kullanıyor" dedi.

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