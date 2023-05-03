Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalife 8 yıl hapis cezası verildi

Belarus'ta bir mahkeme, iki yıl önce Atina'dan Vilnius'a gitmekte olan Ryanair uçağının Minsk'te bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapması sonucu yakalanan muhalif Roman Protaseviç'i 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Abone ol

Belarus'ta mahkeme, iki yıl önce Atina'dan Vilnius'e giderken Minsk'e bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapan Ryanair'e ait uçakta yakalanan muhalif Roman Protaseviç'i 8 yıl hapse mahkum etti.

Belta haber ajansına göre, Minsk Bölge Mahkemesinde görülen davada, Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni Roman Protaseviç hakkında karar verildi.

Protaseviç, Belarus topraklarında kitlesel ayaklanmalar düzenlemekten, kamu düzenini ağır şekilde ihlal eden grup eylemlerinden, devlet iktidarını ele geçirmek için halka çağrı yapmaktan, terör eylemi işlemekten, Belarus'un ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan diğer eylemlerden, aşırılık yanlısı bir oluşuma yol açmaktan ve Cumhurbaşkanı'na iftira atmak ve alenen aşağılanmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme, Protaseviç'e 8 yıl hapis cezası verdi.

Protaseviç, karara itiraz edip etmeyeceğine ilişkin sorulara cevap vermedi.

Mahkeme ayrıca, yurt dışında yaşayan söz konusu sosyal medya hesabının kurucusu Stepan Putilo'yu gıyabında 20 yıl, hesabın redaktörü Yan Rudik'i ise gıyabında 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

- Ryanair yolcu uçağı olayı

Atina'dan Vilnius'e 23 Mayıs 2021'de seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait yolcu uçağı, Belarus hava sahasındayken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmıştı. Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan NEXTA isimli sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç ile bir muhalif sosyal medya hesabından güvenlik güçleri ile ilgili kişisel veriler dağıtmakla suçlanan Rus vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı. Uçakta yapılan aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

Söz konusu sosyal medya hesabı ve yapısı terör örgütü organı olarak ilan edilmişti.

Protaseviç, tutukluluk esnasında ev hapsine alınmış, güvenlik kuvvetleriyle işbirliği yapmıştı.