Mantar hastalıkları küresel gıda stoklarını tehdit ediyor

The Guardian'ın haberine göre, bilim insanları tarım ürünlerinde hızla artan mantar hastalıklarının küresel gıda stoklarını tehdit ettiği uyarısında bulundular. 1990 yılından bu yana mantar hastalıklarının yıllık olarak 7 kilometre kutuplara doğru yayıldığı belirtilirken, artan sıcaklıkların hastalıkların kutuplara doğru hareket etmesine ve etkilerinin artmasına yol açacağına işaret edildi.

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Bilim insanları, tarım ürünlerine yönelik hızla artan mantar hastalıklarının küresel gıda stoklarını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

The Guardian'ın haberine göre, 1990'dan bu yana mantar hastalıkları yıllık 7 kilometre kutuplara doğru yayılırken bilim insanları sıcaklıkların artmasıyla hastalıkların kutuplara doğru hareket edeceği ve etkisini artıracağına işaret etti.

Uzmanlar, tropikal bölgelerde görülen tahıl pası hastalığının halihazırda İngiltere ve İrlanda'da görülmeye başladığına dikkati çekti.

Mantar hastalıkları, rüzgarın da etkisiyle uzun mesafelere kadar ulaşırken mantar ilaçlarına karşı da direnç geliştirebiliyor.

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların yeni mantar hastalığı varyantları geliştirdiği ve bu mantar hastalıklarının küresel sağlık felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu.

İngilitere'deki Exeter Üniversitesi'nden Profesör Sarah Gurr, "Mantar hastalıklarının hızlı yayılması sonucu küresel sağlık felaketi görebileceğimize dair uyarıyoruz. Buradaki tehdit zombiler değil ama küresel açlıkla ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gurr, ayrıca, mantar hastalıkların toprakta 40 yıla kadar kalabildiğine dikkati çekerek bu hastalığın kasırgalar vasıtasıyla kıtalar arası da hareket edebileceğinin altını çizdi.

Araştırmacılardan Almanya'daki Kiel Üniversitesi'nden Profesör Eva Stukenbrock ise dünya nüfusunun artmasının beklenmesi nedeniyle insanlığın gıda üretimiyle ilgili "benzersiz zorluklarla" karşı karşıya olduğunu belirtti.

Stukenbrock, halihazırda mantar hastalıkları nedeniyle büyük miktarlarda (yüzde 10 ile 23 arası) hasat kaybının yaşandığını ve bu gidişatın sıcaklıkların artmasıyla daha da kötüye gidebileceğini ifade etti.

Bilim insanları, mantar hastalığından etkilenen tarım ürünleri arasında pirinç, buğday, soya fasulyesi ve patatesi gibi temel besin kaynaklarının olduğunu aktarıyor.

Ayrıca, mantar hastalıklarının tarımsal ürün yetiştiriciliğinde verim kaybının en önemli nedenleri arasında olduğu kaydediliyor.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.