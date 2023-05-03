Kılıçdaroğlu Sinop mitinginde söyledi: Sizden sadece bir şey istiyorum

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop mitinginde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sizden sadece bir şey istiyorum. Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin" dedi.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sinop'ta mitingde halka hitap etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sadece gençlerin değil bütün Türkiye'nin sorunlarını halletmeye geldim. Başka bir genel başkan buraya bu kadar gelmedi. Boyabat'a beşinci kez geliyorum. Boyabat'ta oylarımız düşük. Peki kabahat kimde? Kabahat bizde. Sizden sadece bir şey istiyorum. Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin.

Alın teri dökenlerin hakkını alamadıklarını biliyorum. Ben buranın çeltiğini de o tarlalarda çalışanları biliyorum. Yeteri kadar kazanamadıklarını biliyorum. Yeteri kadar hak ettikleri ücreti alamadıklarını biliyorum. Alın teri dökenlerin hakkını alamadıklarını biliyorum.

Taşeron işçileri istemişler ancak buraya gelememişler. Taşeron işçilerine selamlarımı gönderiyorum. Hiç meraklanmayın, hepinize kadro vereceğim. Onlar gibi değil!... Herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu çalıştırır.

Adaletin olmadığı yerde beşli çeteler cirit atar

Gençler size sözüm var. Torpili bitireceğim. Sandığa gidip oy kullanacaksınız. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde bereket olmaz. Adaletin olmadığı yerde beşli çeteler cirit atar. Adaletin olmadığı yerde uyuşturucu mafyaları koşar, eğlenir, gezer ve bizim küçük evlatlarımızı zehirlerler. Benim sözüm var beşli çeteleri de uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim.

Soğan yanıtı

Bana soruyorlar diyorlar ki niye soğanla patatesle uğraşıyorsun bununla neden politika yapıyorsun. Evin kadını gidecek pazardan alışveriş yapacak senin mutfaktan haberin var mı Saray’da otuyorsun keyfin yerinde bir elin yağda bir elin balda beşli çetelere para aktarıyorsun 3-5 yerden aylık alanlar yiye yiye doymadılar niye soğanı siyasette kullanıyorsun. Mutfakta yangını çıkaran ben değilim ki sensin. Ama o yangını söndürecek olan da benim açık ve net söylüyorum.

418 milyar doları alacağım

22 yıldır iktidardalar bizim tarihimizde bu kadar büyük zamlar oldu mu Allah aşkına düzelteceğim yukardan alacağım halka vereceğim. Uyuşturucu baronlarını kurutacağım. Yurtdışına götürülen 418 milyar doları da alacağım bu millete teslim edeceğim.

Sizden tek isteğim sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Devlette liyakati sağlayacağız. Bakın liyakat nedir. Liyakat işi ehline teslim etmek demektir. İşi ehline teslim etmezseniz o zaman kul hakkı yiyenler öncü olarak toplumun önüne gelenler öncü olarak yürü ve toplumu kandırır. Liyakat şudur. En küçük akdeme şefliktir. Şeflik olmak için önce KPSS sınavına gireceksin sınavı kazanacaksın devlet memuru olacaksın bir süre geçecek ve yine sınava gireceksin ve şef olacaksın. Ama bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Demek ki devlette liyakat sağlanması lazım.