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Uşak'ta annesi tarafından 6. kattan aşağıya atılan bebek öldü

Uşak'ta annesi tarafından 6. kattan aşağıya atılan bebek öldü

Bilgiye göre, D.A. (24) isimli şahıs 2 aylık erkek bebeğiyle birlikte Ünalan Mahallesi'nde ikamet eden ablasının evine ziyarete gitti. Ancak yakınları salonda otururken D.A, evin balkonundan 2 aylık bebeğini aşağıya attı.

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Uşak'ta annesi tarafından apartmanın 6. katından beton zemine atılan 2 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D.A. (24) 2 aylık erkek bebeğiyle Ünalan Mahallesi'nde ikamet eden ablasının evine ziyarete gitti.

Yakınları salonda otururken D.A, 2 aylık bebeğini evin balkonundan aşağıya attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne D.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakınları, D.A'nın 2 ay kadar önce evlilik dışı bebek dünyaya getirdiğini ve psikolojik sorunları bulunduğunu söyledikleri öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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