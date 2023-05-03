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HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

ORC'nin son anketi geldi ilk turda iş bitiyor mu bomba sonuçlar

ORC'nin son anketi geldi ilk turda iş bitiyor mu bomba sonuçlar

Son seçim anketi ORC'den geldi. Anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48 ile birinci görünürken Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 44.6 oy alıyor. Muharrem İnce'nin oy oranı seçim sonuçlarını belirleyecek gibi görünüyor.

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Kamuoyu araştırma şirketleri 14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala anket sonuçlarını açıklama devam ediyor. 

Kıran kırana geçmesi beklenen seçim sonuçları için son anket ORC'den geldi. Araştırma şirketi ORC, siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını paylaştı.

İlk turda Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce freni

Ankete göre Kılıçdaroğlu yüzde 48 Erdoğan yüzde 44.6 oy alıyor. Yüzde 4.3 oy alan Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçimleri kazanmasını engellediği şeklinde yorumlandı.

AK Parti yüzde 33.2 ile birinci olurken HDP'nin desteklediği ve adaylarının olduğu Yeşil Sol Parti yüzde 9.6 çıktı. 

Oyları düştüğü iddia edilen İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 15 olurken, CHP'nin yüzde 28'e yükseldiği görülüyor.

Partilerin oy oranları

Cumhurbaşkanı adayları oy oranları

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