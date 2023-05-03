Bankacılık ve finans sektörünün siber saldırılara karşı dayanıklılığının ölçülmesi ve olası siber saldırılara karşı etkin ve hızlı yanıt verebilme kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen "Finans Sektörü Odaklı Siber Tatbikat" başladı.

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, siber güvenlik stratejilerinin, siber saldırılara maruz kalınması durumunda hızlı ve etkili şekilde tepki verebilecek hazırlıkları içermek durumunda olduğunu kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde, bankacılık ve finans sektörünün siber saldırılara karşı dayanıklılığının ölçülmesi ve olası siber saldırılara karşı etkin ve hızlı yanıt verebilme kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen "Finans Sektörü Odaklı Siber Tatbikat" başladı.

Bakan Yardımcısı Elitaş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, savaşların boyutunun geçmişe göre çok değiştiğini, konvansiyonel savaş yöntemlerinin birkaç sene içinde yerini diğer yöntemlere bırakacağını öngördüklerini, dijital siber savaşların da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Elitaş, donanımın, teknolojinin oluşturulmasının yanı sıra bunun geliştirilmesi, sektörlere yaygınlaştırılması ve siber savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Tatbikat ve çalışmaların bu amaçlara hizmet edeceğini söyleyen Elitaş, siber güvenliğin, dünyada hızla gelişen teknolojik tehditler karşısında ülke ve vatandaşların güvenliğini koruma noktasında hayati bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti. Elitaş, şöyle devam etti:

"Hükümet olarak siber güvenlik alanına büyük önem veriyor ve ciddi yatırımlar yapıyor, teşvikler sağlıyoruz. Finans sektörü siber güvenlik konusunda çok hassas ve uygulamalarını sürekli güncellemek zorunda olan bir sektör. Siber güvenlik stratejileri siber saldırılara maruz kalınması durumunda hızlı ve etkili bir şekilde tepki verebilecek hazırlıkları içermek durumundadır. Bugün yapacağımız tatbikatla finans ve sigorta sektöründeki Türkiye'nin önde gelen kurumlarının siber saldırılara karşı operasyon hızları ve insan kaynağı yetkinliğini göreceğiz."

Türkiye'nin milli teknolojilerle donatılmasının siber güvenlik açısından büyük bir avantaj sağladığını belirten Elitaş, "Siber güvenlik konusunda ülkemizi uluslararası standartlarda bir seviyeye çıkarmak için ekip olarak çalışıyoruz. Bu konuda hem yerli hem de uluslararası paydaşlarımızla sürekli temas ve işbirliği halindeyiz." ifadelerini kullandı.

43 takımdan 125 siber güvenlik uzmanı yarışacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın da kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, yerli-yabancı üreticiler ve entegratörlerin hep birlikte finans sektörü odağında siber güvenliğin güncel durumunu, yeni tehdit ve teknolojileri konuşacaklarını, siber güvenliğin dayandığı üç temel unsur olan insan, süreç ve teknolojiye odaklanılacağını söyledi.

Taşkın, yapacakları tatbikatla sektörün insan faktörünün dayanıklılığını ölçümleyeceklerine dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İki gün sürecek tatbikatta Bakanlığımıza bağlı 9 kuruluş, 17 banka, 10 sigorta şirketi ve bu sektörlerin 7 merkezi kurumunu temsil edecek toplam 43 takımdan 125 yarışmacı yarışacak. Takımlarımızın bugün ve yarın katılacakları 3 simülasyonda yönetimsel, defansif ve ofansif becerilerini ölçmeyi hedefliyoruz. Yarışma diyoruz ama aslında amacımız yarışmak değil, tatbikat sonunda sektör bazında bilgi güvenliği uzmanlarının gelişime açık alanları belirleyerek geri bildirimler vereceğiz."

Türkiye ve dünyada bilişim sektörünün insan kaynağı eksikliğiyle mücadele ettiğini vurgulayan Taşkın, saldırıların hedefi olan finans sektörünün siber güvenlik alanında nitelikli insan gücüne daha çok ihtiyaç duyduğunu, yapacakları bu geri bildirimlerin sektöre büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

"Finans sektörünün siber saldırılara maruz kalma olasılığı 300 kat fazla"

Taşkın, finans sektörünün siber saldırıların öncelikli hedefi durumunda olduğuna dikkati çekerek, finansal kurumlara yönelik siber saldırıların maliyetinin oldukça yüksek olabildiğini belirtti.

Saldırıların, müşteri bilgilerinin çalınması, veri ihlalleri, itibar kaybı ve hatta finansal kayıplar gibi sonuçlara neden olabileceği bilgisini veren Taşkın, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre, finans sektörünün siber saldırılara maruz kalma olasılığı diğer sektörlere göre 300 kat daha fazla, finans firmalarına yönelik saldırıların yüzde 70'i bankaları, yüzde 16'sı sigorta şirketlerini ve yüzde 14'ü diğer finansal kurumları hedef alıyor. Finans sektöründeki siber suçların ortalama maliyeti, diğer sektörlere göre yüzde 40 daha yüksek durumda. Hep birlikte bugün oluşturduğumuz sinerjinin finans sektörü siber güvenlik olgunluk seviyesinin artışına katkı sağlamasını diliyorum."