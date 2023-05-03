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Peş peşe korkutan depremler! Komşularda da hissedildi en büyüğü 5,3 şiddetinde

Peş peşe korkutan depremler! Komşularda da hissedildi en büyüğü 5,3 şiddetinde

Afganistan'ın Badahşan vilayeti sabah saatlerinden itibaren ardı ardına depremlerle sarsıldı.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, yerel saatle 08.30 ile 10.50'de meydana gelen 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlerin Badahşan vilayetinin Curm ve İşkaşim ilçeleri olduğunu belirtti.

Ardından, yerel saatle 14.21'de Curm ilçesi yeni bir depremle daha sarsıldı.

USGS, bu depremin büyüklüğünün ise 5,3 olduğunu açıkladı.

Depremler, başkent Kabil de dahil olmak üzere ülkenin kuzey vilayetleri ile komşu ülkeler Tacikistan ve Pakistan'da da hissedildi.

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