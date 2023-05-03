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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gaziantep'te tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gaziantep'te tanıtıldı

Gaziantep'te tanıtılan yerli otomobil Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, protokol üyeleriyle birlikte Togg'u kullanarak bir süre kent turu yaptıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.

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Gaziantep'te tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Togg'u kullanarak protokol üyeleriyle bir süre kent turu yaptıktan sonra, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alana geldi.

"Anadolu kırmızısı" otomobili inceleyen Gaziantepliler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gül, buradaki konuşmasında, Toog'un hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Türkiye'nin Yüzyılı"nın vatandaşların yüzyılı olacağına işaret ederek, "Zafer inananların, AK Parti'nin olacak. 'Durmak yok yola devam' diyerek AK Parti ile yola devam ediyoruz, yolumuz açık olsun. " dedi.

Aracı inceleyen vatandaşlardan Hüseyin Bıyık da Togg'u beğendiğini belirterek, "Arabayı gördük, kısmet oldu, çok şükür. İnşallah binmek de kısmet olur." diye konuştu.

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