Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den taşeron işçi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşeron işçi sorunuyla ilgili konuştu. Bakan Bilgin "Dosya Meclis'te, Meclis'ten çıkamadı. Önümüzde duran sorunlardan biri o. Onu da çözeceğiz." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beyaz Bayrak Ödül töreninde yaptığı konuşmada taşeron sorununu çözeceklerini söyledi.

Bilgin, “Ben bunu defalarca ifade ettim. Esas işte taşeron olmaz. Bu ilkeyi ihlal eden uygulamalar var. Taşeron uygulaması yaygınlaştırılmış. Dolayısıyla esas işin dışındakiler hariç esas taşeron uygulamasını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi hazırladık.

Dosya Meclis'te, Meclis'ten çıkamadı. Önümüzde duran sorunlardan biri o. Onu da çözeceğiz.

Çünkü esas kamunun esas işlerinde taşeron uygulaması yanlış bir uygulamadır ve bu sorunu kökünden çözeceğiz. Başka sorunlar da var. Ama onlar çözülecek sorunlar. Şunu gördük ki çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Arkasında kararlı durduğunuz zaman arkasında doğru politikalar ortaya koyduğunuz zaman çözemeyeceğiniz sorun yoktur. Cumhuriyet tarihinde asgari ücreti dolar bazında 455 dolarının üzerinde ilk defa gerçekleştirdik. Biliyorsunuz yıllık enflasyon yüzde 42 düzeyinde, düşmeye devam ediyor. Düşecek ama fiyatlar hala yüksek. Bu fiyat yüksekliğinin tahrip ettiği ücretler var. O ücretleri düzenlemek durumundayız ki bunlardan biri de kamu işçileriyle sürdürdüğümüz toplu sözleşme. Türk-İş ve Hak-İş ile cuma günü bunu bir defa daha ele alacağız ve bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bu sorunu da çözüm yoluna sokacağız” dedi.