BİM'de bu hafta neler var? BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğu: Cep telefonu, televizyon, XXL Fastfryer uygun fiyata!

BİM'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 5 Mayıs 2023 Cuma BİM aktüel kataloğu ürünleri yayınlandı. 4 sayfa olarak yayınlanan katalogda birçok farklı ürün alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuldu. Yeni evlenecekler için 4 ürün 1 arada çeyiz paketi ön plana çıkarken, cep telefonu, televizyon, XXL Fastfryer gibi ürünler uygun fiyata raflardaki yerini alacak. İşte 5 Mayıs BİM ürünleri...

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Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler arama motorlarında düzenli olarak zincir marketlerin satışa çıkardığı aktüel ürünler listesi ve fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. BİM'in aktüel ürünler tam listesi her hafta salı ve cuma günleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Bu kapsamda 5 Mayıs 2023 Cuma günü BİM'de; Kumtel XXL Fastfryer, Buharlı temizleme makinesi, cep telefonu, 2 farklı boyutta ve fiyatta televizyon gibi fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma Kumtel XXL Fastfryer 2.499 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? BİM 5 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu fırsat ürünleri nelerden oluşuyor? İşte haftanın aktüel ürünleri...

BİM 5 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

*XXL Fastfryer 2.499 TL

*Çeyiz paketi 2.599 TL

*Mikrodalga fırın 1.299 TL

*Türk Kahve Makinesi 499 TL

*Filtre kahve makinesi closey 349 TL

*Blender seti 499 TL

*Çay makinesi 489 TL

*65 inç UHD Webos TV 9.299 TL

*55 inç UHD Webos TV 6.999 TL

*Oppo A16 4.499 TL

*Buharlı temizleme makinesi 299 TL

*A4 Dijital fotokopi kağıdı 89 TL

*Emaye tencere 229 TL

*Çift dekorlu yemek takımı 1.099 TL

*Şarjlı kişisel blender 269 TL

*Emaye karnıyarık tenceresi 239 TL

*Aurora ayaklı şekerlik 89 TL

*Aurora servis tabağı 39 TL

*Aurora büyük oval kase 109 TL

*Sıcak Hava Saç Şekillendirici 699 TL

*Kol Saati 449 TL

*Çift Kişilik Nevresim Takımı 499 TL

*Saç Kurutma Makinesi 229 TL

*Epilatör 279 TL

*Bornoz 269 TL

*Titreşimli Yüz Masaj Aleti 59 TL

*Tartı Hs101 179 TL

*Pijama Takımı 159 TL