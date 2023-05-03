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Maratoncu, deney kapsamında 17 gün cam kafeste yaşayacak

Maratoncu, deney kapsamında 17 gün cam kafeste yaşayacak

Bulgaristan'da Maratoncu Krasi Georgiev, "Şehrin Kalbinde Geçen Zamanla Baş Başa" adlı bilimsel deney kapsamında Sofya Ulusal Kültür Sarayı (NDK) önünde kurulan üç tarafı cam olan kafeste dünya ile tüm ilişkisini keserek 17 gün yaşayacak.

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Georgiev, Sofya Ulusal Kültür Sarayı önünde kurulan küp şeklinde 2,5 metre yükseklikteki kafeste sadece bir koşu patikası ve uyuyabileceği bir yatağa sahip.

"Şehrin Kalbinde Geçen Zamanla Baş Başa" adlı bilimsel deney kapsamında uzmanlar, Georgiev’in sağlık ve psikolojik değişimlerini inceleyecek.

Deneyin başlıca amacı, Kovid-19 salgını sonrası toplumdaki yabancılaşma ve soyutlaşma takıntıları ile ardından oluşan fobilerin incelenmesi olarak belirlendi.

Georgiev’in kafeste geçirdiği zaman "https://stuklenatakletka.com" adresinden canlı izlenebiliyor.

Bilimsel deney kapsamında sponsor ve bağışlardan toplanacak para, uyuşturucuya, sanal oyunlara, kumar gibi faktörlere karşı bağımlılıkların önlenmesine yönelik bir projeye yatırılacak.

Maratoncu Georgiev gönüllü olarak 27 Nisan'da girdiği camlı kafesten 14 Mayıs’ta çıkacak.

Krasi Georgiev kim?

Maraton koşucusu, diyetisyen, spor antrenörü ve akademik öğretim üyesi olan Georgiev, "ultra maraton" olarak bilinen uzunluğu 200 kilometreyi aşan güzergahlarda başarılı sonuçlar elde eden bir sporcu olarak biliniyor.

Georgiev, devam eden spor kariyerinde çeşitli ülkelerde 42 kilometrelik 60 maratona ve 100 kilometreden uzun güzergahı bulunan 30 ultra maratona katıldı.

Koşu patikada 36 saatlik farklı bir formatı başarıyla tamamlayan Georgiev, bir ultra maratonda 15 günde 3 ülkeden geçen güzergahta 1200 kilometre koştu.

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