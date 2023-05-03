Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de geçen hafta 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor engelini 3-1 geçen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmda Sivasspor'a konuk oluyor. Rövanş öncesi avantajlı skor ile Kadıköy'e dönmek isteyen sarı-lacivertlilerde hedef mutlak galibiyet. Ev sahibi Sivasspor ise geçtiğimiz haftanın hem rövanşını hem de tur için avantajlı skoru almak istiyor. Peki Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor Fenerbahçe maçı öncesi merak edilenler...

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Rövanş öncesi avantajlı skoru yakalamak isteyen iki takımın mücadelesi öncesi futbolseveler internette Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını maça saatler kala araştırmaya devam ediyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri ve detayları sizler için haberimizde derledik...

Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı A Spor'dan şifresiz yayınlanacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal (Muammer), Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Charisis, Ulvestad, Saiz, Erdoğan, Max Gradel, Caicedo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Samet, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Arao, Crespo, Rossi, Serdar Dursun, King

Fenerbahçe yarı finale nasıl geldi?

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlayan Fenerbahçe, İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor ile son 16 turunda eşleşen Kanarya, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Yukatel Kayserispor’la karşılaşan Sarı Lacivertliler, rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sivasspor yarı finale nasıl geldi?

Kupaya 5. turdan dahil olan Sivasspor, Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Sivasspor, bu turda ise TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi. İstanbul'da geçen sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatmalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

İsmail Yüksek’ten kötü haber

Fenerbahçe’de Szalai, Zajc, Batshuayi ve King’in takıma dönmelerinin mutluluğu yaşanırken, İsmail Yüksek’ten gelen haber moralleri bozdu. Dün kulüpten yapılan açıklamada, Milli orta saha oyuncusunun ligdeki Sivas maçından sonra ağrılarının olduğu kaydedildi. İsmail’in çekilen MR’ında kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi. Başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandı. İsmail Yüksek’in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sivasspor’da iki yıldız hazır

Kırmızı-Beyazlılar’da sakatlıkları bulunan sol bek Uğur Çiftçi ile forvet oyuncusu Leke James bir süredir formalarından uzak kalmıştı. İki oyuncunun da tamamen iyileştiği ve oynayacak duruma geldiği öğrenildi, Uğur ve James’in bu akşamki maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Yiğido’da Fenerbahçe ile ligde oynanan maçta Valencia ile çarpıştıktan sonra sakatlanan kaleci Ali Şaşal’ın durumu ise belirsiz. Bu akşamki karşılaşmada eldivenleri Muammer giyebilir.

Atilla Karaoğlan’la 3 maçta 3 galibiyet

Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmaya Atilla Karaoğlan’ı atadı. Mücadelenin yardımcı hakemleri ise Mehmet Emin Tuğral ile Volkan Ahmet Narinç oldu. Karaoğlan bu sezon Sarı-Lacivertliler’in ligde Karagümrük’ü 5-4, Kayserispor’u 2-1 ve son olarak Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettiği maçlarda düdük çalmıştı. 36 yaşındaki hakem, bu sezon ilk kez Sivasspor’un bir mücadelesinde görev yapacak. Ayrıca Karaoğlan’ın bu sezon kupadaki ilk maçı olacak.