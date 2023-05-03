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İş yerini açmak için geldi haberi alan eşi kahroldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İş yerini açmak için geldi haberi alan eşi kahroldu!

ANTALYA’da sabah iş yerini açmak için gelen kadının cansız bedeni bulundu. Acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ise gözyaşlarını tutamadı.

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Edinilen bilgiye göre Gökşen Atikmen (49), sabah kırtasiye dükkanını açmak için geldi. Bir süre sonra ise komşuları kadının yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


 Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, yapılan ilk değerlendirmede kadının kalp krizi geçirerek düştüğü ve bu sırada başını çarptığı üzerinde duruluyor.

Öte yandan, acı haberi alarak olay yerine gelen kadının eşi Cem Atikmen ise gözyaşlarını tutamadı. Acılı adamı yakınları sarılarak teselli etti.

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