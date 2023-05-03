'Bay Kemal'a böyle diyorlarsa, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsa neler derlerdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya mitingindeki, "Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var" sözleriyle ilgili Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Altaylı, "Bugün AK Parti’nin en istediği aday için bile 'Birileri bunu karşımıza dikti' deniyorsa, Yavaş veya İmamoğlu aday gösterilse idi kim bilir neler denirdi diye düşünüyorum" diye yazdı.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Antalya mitinginde yaptığı "Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var" açıklamasını masaya yatırdı. "Bay Kemal'i, Beyefendi'nin karşısına diken güç AK Parti'dir, AK Parti'nin lideridir" diyen Altaylı, "Bugün AK Parti’nin en istediği aday için bile 'Birileri bunu karşımıza dikti' deniyorsa, Yavaş veya İmamoğlu aday gösterilse idi kim bilir neler denirdi diye düşünüyorum. Ve artık gülüyorum" ifadelerini kullandı.

'Korkak, minderden kaçma gel' dediler

Altaylı, iktidarın Erdoğan'ın karşısına çıkması konusunda Kılıçdaroğlu isminde ısrar ettiğini hatırlattı ve şunları kaydetti:

- 'Hadi aday olsana, hadi karşımıza çıksana, başka adayların arkasına saklanmasana, hadi gelsene, hadi sıkıysa çık karşımıza, ne o korkuyor musun, ne o yemedi mi, korkak, minderden kaçma gel mindere' tadında artık neredeyse terbiye sınırlarını aşan çağrılarda bulundular. Neredeyse, “Kemal pabucu yarım, çık dışarı oynayalım” demedikleri kaldı hatta belki onu bile dediler.

AK Parti'nin 5 yıldır istediği oldu

- Adaylar belirlenirken AK Parti’nin 5 yıldır istediği oldu, muhalefet aday olarak AK Parti’nin en çok istediği ismi, kolay lokma olarak gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu’nu, üstelik de masa içindeki karşı görüşe rağmen, masayı dağıtma pahasına aday gösterdi.

Kararnameyle atansa bile Kılıçdaroğlu...

- O gün muhalefetin adayını belirleme görevi AK Parti’ye verilmiş olsa ve karşısına çıkacak adayı belirleyecek olan her şeyi belirlemeye alışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan bile olsa, rakip aday Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanıyor dahi olsa 'atanan aday' Kemal Kılıçdaroğlu olurdu.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olsaydı...

- Bay Kemal'i, Beyefendi'nin karşısına diken güç AK Parti'dir, AK Parti'nin lideridir. Bugün AK Parti’nin en istediği aday için bile “Birileri bunu karşımıza dikti” deniyorsa, Yavaş veya İmamoğlu aday gösterilse idi kim bilir neler denirdi diye düşünüyorum. Ve artık gülüyorum. Anlıyorum ki, ayakkabı fiyatlarındaki artışın herkes farkında.

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