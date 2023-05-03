Muğla'da midibüs, kamyona çarptı! Durumu ağır olanlar var

MUĞLA'da belediyeye ait midibüsün, kamyona arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.Abone ol
Muğla'da Göksel Kocabıyık'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait midibüs, Muğla-Yağatan kara yolu Madenler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyona çarptı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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