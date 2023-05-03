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Muğla'da midibüs, kamyona çarptı! Durumu ağır olanlar var

Muğla'da midibüs, kamyona çarptı! Durumu ağır olanlar var

MUĞLA'da belediyeye ait midibüsün, kamyona arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.

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Muğla'da Göksel Kocabıyık'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait midibüs, Muğla-Yağatan kara yolu Madenler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyona çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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