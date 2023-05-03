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Suç örgütünün üyesi yurt dışına kaçmaya çalışırken Bolu'da yakalandı

Suç örgütünün üyesi yurt dışına kaçmaya çalışırken Bolu'da yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yaptığı operasyon sonrasında çalışmalarına devam etti. Boyun hakkında kırmızı bülten kararı olduğu biliniyor.

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Elebaşısı Barış Boyun olan silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturmada firari olan şüpheli, yurt dışına kaçmak üzereyken Bolu'da düzenlenen operasyonla aracında yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un elebaşılığındaki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yaptığı operasyon sonrasında çalışmalarını sürdürdü.

Örgütün içerisinde yüksek konumda bulunduğu, kentteki gece kulübü görevlilerinin öldürülmesi ile iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırıların azmettiricisi olduğu tespit edilen, kamuoyunda "Babanın Oğlu Kemal" olarak bilinen Kemal Ü'nün yurt dışına kaçacağını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelinin E.A. adına sahte kimlik düzenlediğini ortaya çıkaran ekipler, yurt dışına kaçmak için İstanbul'dan kara yoluyla hareket eden şüpheliyi Bolu'da aracını durdurarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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