Şeyma Subaşı nikah masasına oturdu evlendikten sonra ilk işi bakın ne oldu

Şeyma Subaşı uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Mısır'da nikah masasına oturdu. Subaşı evlendikten sonra ilk iş sosyal medyada soyadını değiştirdi.

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Acun Ilıcalı’dan 2018’de boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, üç yıldır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dün Fas’ın Marakeş şehrinde dünyaevine girdi.

Bir çocuk annesi Subaşı, nikahta beyaz, sade bir elbise giymeyi tercih ederken, törene sadece yakın çevresi katıldı.

Nikahın ardından Şeyma Subaşı’nın ilk işi soyadını değiştirmek oldu. Subaşı Instagram’da, soyadını “Şeyma Alsaloussi” olarak güncelledi.

Subaşı, İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sizi Bayan Şeyma Alsaloussi ile tanıştırayım" yazdı.

Nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı.