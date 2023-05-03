BIST 4.333
DOLAR 19,48
EURO 21,54
ALTIN 1.262,15
HABER /  EKONOMİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yönetim kuruluna, 2 bin münavebeli (gruplu) pano ayak üretim işçisi istihdamı için yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Abone ol

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı"nın açıktan ve naklen atama hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Mevcut düzenlemeye göre, 2022 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanması için yönetim kurulunun yetkisi bulunuyor.

Değişiklikle, TTK'den son yıllarda ayrılan nitelikli personel açığının kapatılmasını teminen, söz konusu kısıtlamaya tabi olmaksızın 2 bin münavebeli (gruplu) pano ayak üretim işçisi istihdamında kurum yönetim kurulu yetkili olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye fındık ihracatından 8 ayda 1,3 milyar doları aşkın gelir elde etti
Türkiye fındık ihracatından 8 ayda 1,3 milyar doları aşkın gelir elde etti
Ardahan ve Kars'a Mayıs ayında kar yağdı
Ardahan ve Kars'a Mayıs ayında kar yağdı
Bakan Çavuşoğlu Suriye ile toplantı için tarih verdi! Türk hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı
Bakan Çavuşoğlu Suriye ile toplantı için tarih verdi! Türk hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı
Otomotiv satışları rekor üstüne rekor kırıyor
Otomotiv satışları rekor üstüne rekor kırıyor
Hıdırellez nedir, ne zaman 2023? Hıdırellezde ne yapılır, ritüelleri
Hıdırellez nedir, ne zaman 2023? Hıdırellezde ne yapılır, ritüelleri
Brent petrolün varil fiyatı 75,37 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 75,37 dolar
Yeni Zigana Tüneli hizmete giriyor
Yeni Zigana Tüneli hizmete giriyor
Hatay'da depremden kurtuldu, Antalya'da lastik öldürdü
Hatay'da depremden kurtuldu, Antalya'da lastik öldürdü
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Motorine çok büyük indirim geliyor! 2 günde 2 liraya yakın indirim! Depoları fullemek için gece yarısını bekleyin
Motorine çok büyük indirim geliyor! 2 günde 2 liraya yakın indirim! Depoları fullemek için gece yarısını bekleyin
Siirt'te yaban keçisi avlayanlara büyük ceza var!
Siirt'te yaban keçisi avlayanlara büyük ceza var!
Antalya'da 14 yaşındaki kızdan 48 saattir haber alınamıyor
Antalya'da 14 yaşındaki kızdan 48 saattir haber alınamıyor