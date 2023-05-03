Motorine çok büyük indirim geliyor! 2 günde 2 liraya yakın indirim! Depoları fullemek için gece yarısını bekleyin

Araç sahiplerine üst üste güzel haber... Bugün 59 kuruş indirim gelen motorine bu gece yarısı 1 lira 30 kuruşluk daha indirim geliyor. İşte 3 Mayıs 2023 güncel ve indirimli akaryakıt fiyatları...

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Araç sahipleri özellikle de dizel araç sahiplerine indirim müjdesi. Bugün 59 kuruş indirim yapılan motorine, bu gece yarısından itibaren çok daha büyük bir indirim geliyor. Bu indirimle birlikte motorin son bir yılın en düşük fiyat seviyesine gerileyecek.

Gece yarısı 1 lira 30 kuruş indirim

Bugün motorine 59 kuruş indirim gelmiş ve motorinin litre fiyatı 20 liranın altına gerilemişti. Motorine 4 Mayıs Perşembe gününden yani bu gece yarısından itibaren itibaren motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

18 lira ile yılın en düşük seviyesine iniyor

Gece yarısı gelecek indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18 lira 40 kuruş, Ankara'da 18 lira 76 kuruş ve İzmir'de ise 18 lira 83 kuruştan satılacak. Böylece motorin fiyatları son bir yılın en düşük seviyesini görmüş olacak.