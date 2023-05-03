CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı, İtfaiye Müdürü oldu! Ali Karahasanoğlu Akit binasında söndürülemeyen yangını yazdı

Küçükçekmece'de, geçtiğimiz hafta Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı binada çıkan yangının 46 saat sonra kontrol altına alınması tartışmaları beraberinde getirdi. Büyük yıkıma uğrayan Akit'ten İBB'ye tepki geldi. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, 2019'da İBB İtfaiye Daire Başkanı olarak atanan Remzi Albayrak'ın daha önce CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı olduğunu yazdı.

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Küçükçekmece'de, Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin alt katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangında ölü ve yaralı olmazken, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

"İyi bir koordinasyon sağlansaydı söndürülmüş olacaktı"

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, İBB itfaiyesini de eleştirdi. "20 saate yakın yangını söndüremediler" diyen Karahasanoğlu, şunları söyledi:

"İtfaiye 10 dakika civarında geldi. Fakat bir iş bilmezlik söz konusu. İtfaiye erlerinin tecrübesiz olduklarına şahit oldum. Sadece seyrediyorlar. Boş tankerle olay mahaline gelen itfaiye araçlarına şahit olduk. Tabi İstanbul’un çeşitli yerlerinden yirmiye yakın takviye itfaiye aracı geldi. Fakat burada bir yönetim zafiyeti olduğunu gözlemledik. İyi bir koordinasyon sağlansaydı bu yangın şimdi çoktan söndürülmüş olacaktı. Bizde binaya girme imkanına sahip olacaktık.

O patlama sesiyle birlikte kısa bir süre içinde yangın ilerledi. Diğer üst katlara da sirayet etti. İtfaiyenin geldiği anda alevli bir yangın söz konusu değildi. İtfaiye geldikten 1-2- hatta 3 saat sonra alevli yangınlara karşı bir şey yapamadık sadece seyrettik. Olaydan 5 saat sonra köpük sıkan robotlar geldi bu robotlar kısa zaman içinde gelselerdi bu yangın bu kadar büyümeyecekti. Belki de şimdi söndürülmüş olacaktı.”

Öte yandan yangınla ilgili bir detayı Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı, İtfaiye Müdürü olursa!" başlıklı yazısında aktardı.

2019'da İtfaiye Daire Başkanı oldu

İmamoğlu'nun seçim kampanyasında önceliğin liyakatta olacağını söylediğini hatırlatan Karahasanoğlu, "Ekrem İmamoğlu ise, aramış, taramış, CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı iken, 2019 mahalli seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanlığı’na aday olan ve AK Parti’ye karşı seçimi kazanamayan bir ismi İtfaiye Müdürlüğüne uygun görmüş.. " ifadelerine yer verdi.

“Liyakat sahibi kimi yaptın, İtfaiyeye müdür?”

İmamoğlu'nun İstanbul'da değil seçim gezilerinde olduğuna değinen yazar, Gel Ekrem bey, gel İstanbul’a. Da bize hesap ver: “Liyakat sahibi kimi yaptın, İtfaiyeye müdür?” Akit’teki yangın nasıl kontrol edilemedi.. İtfaiyedeki kaç araç, muayenesi yapılamadığı için depoda bekliyor? Gel ve hesap ver.. " diye yazdı.

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı