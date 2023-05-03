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Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim otobüsünden vatandaşa küfür

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim otobüsünden vatandaşa küfür

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün miting alanına giderken seçim otobüsünden seçmene küfür edilmesi büyük tepki çekti.

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Dün Ağrı’dan Van’a özel uçak ile gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Ferit Melen Havalimanında partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, seçim otobüsüyle mitingin yapılacağı Beşyol Meydanı’na gelmek üzere Maraş Caddesi güzergahını kullandı.

Otobüs Milli Egemenlik Caddesi’ne geldiğinde yol kenarında bekleyen bir grup ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye bağırdı. Bunun üzerine seçim otobüsünde kimliği bilinmeyen bir kişi, gruba küfür etti. Küfür, sosyal medyada büyük tepki çekti.

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