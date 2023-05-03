Hülya Bozkaya kimdir, kaç yaşında? Hülya Bozkaya evli mi, eşi ve çocuğu kimdir?

Pop, arabesk ve türkü formatında şarkıları ile kulakların pasını silen, bir dönem Flash TV'de program yapan şarkıcı Hülya Bozkaya yumurtalık kanseri ile savaşıyor. Yaklaşık 2 yıldır tedavi gören Hülya Bozkaya'nın hayatı da merak edildi. Aslen Muşlu olan 48 yaşındaki Hülya Bozkaya hiç evlendi mi, eşi ve çocuğu var mı?

Abone ol

Bir dönem Flash TV ekranlarında Ne Çıkarsa Bahtına adlı programı sunan şarkıcı Hülya Bozkaya şu sıralar kanser illeti ile boğuşuyor ve dua bekliyor. Kanser olduktan sonra sık sık son halini paylaşan Hülya Bozkaya'nın hastalığı ve özel hayatı da merak ediliyor. Aslen Muşlu ve 48 yaşında olan Hülya Bozkaya yumurtalık kanserine yakalandığı öğrendiğinde hastalığı ve tedaviyi reddetmiş. Fakat daha sonra kemoterapi almaya ve hastaneye yapmaya karar vermiş.

Hülya Bozkaya hastalık sonrası son halini instagram hesabından sık sık paylaşıyor. 48 yaşında olan Hülya Bozkaya hastalığını ilk kez 2022 yılında duyurmuştu ve dua istemisti. Hastalığının yeniden nüksetmesi ile yeniden tedavilere başlayan Hülya Bozkaya kimdir, aslen nereli ve evli mi soruları da merak edildi.

48 yaşında olan ve aslen Muşlu olan Hülya Bozkaya yumurtalık kanseri hastası. Arabesk, pop ve türkü formatında şarkılar söyleyen Hülya Bozkaya bir dönem Flash TV ekranlarında Ne Çıkarsa Bahtına adlı izdivaç programı sunmuştu. Hülya Bozkaya evli mi çocuğu var mı sorusu da merak edilenler arasında fakat Hülya Bozkaya'nın bilinen bir evliliği yoktur. Hülya Bozkaya şu anki medeni hali ise bekar.

Hülya Bozkaya kimdir?

Hülya Bozkaya, 6 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Muşlu olan Hülya Bozkya, bir dönem Flash Tv ekranlarının vazgeçilmez programı olan Ne Çıkarsa Bahtına programının sunuculuğunu yapmıştır.

Arabesk ve Pop alanında sanatını icra eden Hülya Bozkaya, 'Bul Getir' yorumuyla dikkat çekmiştir.