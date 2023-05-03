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Real Madrid lig şampiyonluğunu Barcelona'ya bıraktı

Real Madrid lig şampiyonluğunu Barcelona'ya bıraktı

La Liga lideri Barcelona, 82 puanla zirvede yer alırken son lig şampiyonu Real Madrid ise 68 puanla 14 puan geride kalarak şampiyonluk yarışından erken ayrıldı. 34. haftada, 14 Mayıs'ta oynanacak Katalan derbisinde Barcelona, deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak ve bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında, deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 mağlup olan Real Madrid, şampiyonluk yarışından koptu.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Real Sociedad'ın golleri Japon futbolcu Takefusa Kubo (Dk. 47) ve Ander Barrenetxea'dan (Dk. 85) geldi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Real Madrid'in defans oyuncusu Dani Carvajal takımını 10 kişi bıraktı.

La Liga'da 82 puanla lider durumda bulunan Barcelona'nın 14 puan gerisinde kalan, son lig şampiyonu Real Madrid (68 puan), bu sezon şampiyonluk yarışına erken veda etti.

Ligin 34. haftasında, 14 Mayıs'ta oynanacak Katalan derbisinde deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak Barcelona, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Barcelona ayrıca, 13 Mayıs'ta sahasında Getafe'yi konuk edecek Real Madrid'in olası bir yenilgisinde derbi maçını beklemeden şampiyon olacak.

Diğer yandan Real Madrid, 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak Kral Kupası finalinde Osasuna ile karşılaşacak.

Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında da 9 Mayıs'ta sahasında Manchester City ile oynayacak.

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