Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot durduruldu ve 14 kişi yakalandı.Abone ol
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu hareket halindeki lastik bot durduruldu.
Ekipler, lastik bottaki 14 yabancı uyrukluyu karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.