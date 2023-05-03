Yılmaz Morgül'e ne oldu, hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Morgül hastalığı nedir?

Sesi ve farklı yorumu ile adından sıkça söz ettiren Yılmaz Morgül hastanelik oldu. Son olarak Hatay'a depremzedeleri ziyaret için giden Yılmaz Morgül enfeksiyon kaptı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. 59 yaşında olan Yılmaz Morgül'ün hayatı ve hastalığı bu gelişmeden sonra merak edildi.

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Yılmaz Morgül'e ne oldu, hastalığı nedir soruları bugün magazin basınına düşen son haberlerden sonra merak edildi. Apar topar hastaneye kaldırılan Yılmaz Morgül hemen kontrol altına alındı, tedavisine başlandı. Son olarak Hatay'da bulunan çadırkente depremzedeleri ziyaret etmek için giden Yılmaz Morgül orada enfeksiyon kaptı ve hastalandı. Bu gelişme sonrası Yılmaz Morgül merak konusu oldu. Peki Yılmaz Morgül kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yılmaz Morgül hiç evlendi mi?

Geçtiğimiz haftan Hatay'da çadır kent ziyareti sırasında enfeksiyon kapan Yılmaz Morgül'ün, hastanelik olduğu öğrenildi. Yakın arkadaşı Pelin Suade, 59 yaşındaki sanatçıyı hastaneye götürdü.

Dualarınızı bekliyoruz

Suade, tedavi altına alınan Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, sevenlerinden dua istedi: Yılmaz'ım hastanelik oldu. Tedaviye alındı. Dualarınızı bekliyoruz.

Yılmaz Morgül kimdir?

Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, “Elveda İstanbul” adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır.

Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı özel izin verildi.

Katıldığı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül’ün gerçek yaşı, uzun süre gündem konusu oldu. Meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın, 20 sene önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise, tartışmalara son noktayı koydu ve Morgül'ün 1964 doğumlu olduğu ortaya çıktı.

2016 yılında yayınlanan Survivor adlı yarışmada Ünlüler takımında yer almıştır. Yine aynı yıl yayınlanan, Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.

Ocak ayında hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında da hastaneye kaldırılmıştı. Annesinin ölümüyle yıkılan Yılmaz Morgül'ü hastaneye yine Pelin Suade götürmüştü.