Yaşlılık maaşı ödemesi Mayıs ayında ne zaman, kaç para ödenecek 2023?

65 yaşını doldurmuş, hiçbir maaşı ya da sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara devlet tarafından ödenen yaşlılık maaşı diğer adıyla 65 yaş maaşı mayın ayında ödenir mi sorusu merak konusu oldu. 3 ayda bir ödenen evde bakım maaşı, yıl içinde hangi aylarda ödenir?

Abone ol

hiçbir geliri olmayan, emekli maaşı almayan ve sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet tarafından ödenen paraya yaşlılık maaşı diğer adıyla 65 yaş maaşı denir. 2023 yılında 2604 lira olan yaşlılık maaşı 3'er aylık arayla ödeniyor. Yani 3 ay arayla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödeniyor. Peki mayıs ayında yaşlılık aylığı ödenir mi?

65 yaş maaşı hangi aylarda yatar?

Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemeleri bir yılda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmaktadır. Yaşlılık maaşı ödemeleri her ay yapılmaz

65 yaş aylığı ne zaman, nasıl alınır?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

65 yaş aylığı nasıl alınır, başvurusu

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

Yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ramazan Bayramında emeklilere ödenecek ikramiyelerin tarihleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarıldığı biliniyor.