Bakan Vedat Bilgin'den emekli maaşı ve yeni asgari ücret açıklaması! Asgari ücret 5 haneye mi çıkıyor?

Milyonlarca emekli ve çalışanın beklediği haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin Temmuz ayını işaret etti "Hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, "Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız." yanıtını verdi.

"Hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor"

Asgari ücretle ilgili soru üzerine Bilgin, asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptıklarını ancak hayat pahalılığının ücretleri aşındırdığını belirterek, temmuzda asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.

Bilgin, asgari ücretin 5 haneye çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soruya "Şimdi rakamla ilgili bir şey söylemeyeyim. Fiyat artışlarını, fiyatların genel seviyesini ve ücretlerin reel alım gücünü ölçen birtakım parametrelerimiz var, ona göre değerlendiriyoruz." cevabını verdi.