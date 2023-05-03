Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat ve Hizbullah hükümlülerini affetti! Af listesinde başka kimler var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat tutuklusu Çetin Saner ve Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy'un cezalarını affetti. Erdoğan bir cinayet hükümlüsü le uyuşturucu kaçakçılığı hükümlüsünü de affetti. Karar resmi Gazete'de yayınlandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.
Bir katil ve uyuşturucu satıcısı da...
Kararla ayrıca, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezavinde bulunan Sedat Çelik'in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.