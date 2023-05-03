Adana'da ailesinden 4 kişinin boğazını kesti! Karısı ve kayınvalidesi öldü 2 kişi ağır yaralı

ADANA’da cinnet geçiren bir kişi; karısının, kayınvalidesinin, kayınbabasının ve engelli kayınbiraderinin boğazlarını bıçakla kesti. Kayınbabası ve kayınbiraderi ağır yaralanırken karısıyla kayınvalidesi hayatını kaybetti.

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Korkunç katliam Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Ö.D., henüz bilinmeyen sebepten dolayı karısı İ.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet geçiren Ö.D., karısı İ.B.’nin boğazını bıçakla kesti. Ö.D. ardından kayınbabası A.B., engelli kayınbiraderi Y.B. ve kayınvalidesi İ.H.’nin de boğazlarını kesti.

Kayınvalide olay yerinde öldü

Ardından Ö.D. arabaya binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kayınvalide İ.H’nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Boğazları kesilen diğer kişiler ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Karısı kurtarılamadı, 2 kişi ağır yaralı

Ö.D.’nin karısı İ.B. de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Engelli kayınbirader Y.B. ve kayınbaba A.B.’nin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi Ö.D., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa süre sonra yakalandı.