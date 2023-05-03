BIST 4.506
DOLAR 19,47
EURO 21,50
ALTIN 1.263,76
HABER /  GÜNCEL

Adana'da ailesinden 4 kişinin boğazını kesti! Karısı ve kayınvalidesi öldü 2 kişi ağır yaralı

Adana'da ailesinden 4 kişinin boğazını kesti! Karısı ve kayınvalidesi öldü 2 kişi ağır yaralı

ADANA’da cinnet geçiren bir kişi; karısının, kayınvalidesinin, kayınbabasının ve engelli kayınbiraderinin boğazlarını bıçakla kesti. Kayınbabası ve kayınbiraderi ağır yaralanırken karısıyla kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Abone ol

Korkunç katliam Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Ö.D., henüz bilinmeyen sebepten dolayı karısı İ.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet geçiren Ö.D., karısı İ.B.’nin boğazını bıçakla kesti. Ö.D. ardından kayınbabası A.B., engelli kayınbiraderi Y.B. ve kayınvalidesi İ.H.’nin de boğazlarını kesti.

Kayınvalide olay yerinde öldü

Ardından Ö.D. arabaya binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kayınvalide İ.H’nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Boğazları kesilen diğer kişiler ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Karısı kurtarılamadı, 2 kişi ağır yaralı

Ö.D.’nin karısı İ.B. de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Engelli kayınbirader Y.B. ve kayınbaba A.B.’nin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi Ö.D., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa süre sonra yakalandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da korkunç cinayet! 23 yaşındaki oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı
İstanbul'da korkunç cinayet! 23 yaşındaki oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı
Fenerbahçe'den TFF'ye İrfan Can Kahveci hamlesi!
Fenerbahçe'den TFF'ye İrfan Can Kahveci hamlesi!
PSG, Lionel Messi'yi iki hafta kadro dışı bıraktı
PSG, Lionel Messi'yi iki hafta kadro dışı bıraktı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tepki çeken petrol paylaşımı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tepki çeken petrol paylaşımı
Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayını kesilen Özel tepki gösterdi
Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayını kesilen Özel tepki gösterdi
Binali Yıldırım: Kemal Bey aday olur olmaz PKK açıklamalar yapıyor
Binali Yıldırım: Kemal Bey aday olur olmaz PKK açıklamalar yapıyor
Muharrem İnce: 6'lı masa konusunda Kılıçdaroğlu yanlış yaptı
Muharrem İnce: 6'lı masa konusunda Kılıçdaroğlu yanlış yaptı
Pervin Buldan: Bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Pervin Buldan: Bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek
Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek
Sırbistan'daki partiden 'Cumhur İttifakı' kararı
Sırbistan'daki partiden 'Cumhur İttifakı' kararı
Şenol Güneş: Ligin seyrinde de bazı işler karıştı
Şenol Güneş: Ligin seyrinde de bazı işler karıştı
Türkiye'nin yeni rezerv alanı Gabar'dan ilk görüntüler
Türkiye'nin yeni rezerv alanı Gabar'dan ilk görüntüler