Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayını kesilen Özel tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı televizyon programında yayının kesilmesine tepki gösterdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk Tv'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu ana haber bültenine katıldı. Programın 34. dakikasında Mehmet Akif Ersoy 3 dakikalık zaman kaldığını söyleyince Özel tepki gösterdi.

"Ne hamle geldi merak ediyorum"

1 saatlik yayına davet edildiğini belirten Özel, "Ne hamle geldi merak ediyorum. Size bir şey demiyorum. Biz başlarken 50 dakika deyip, 34'üncü dakikada 3 dakika kaldı, denilince ondan rahatsız oldum." ifadelerini kullandı.

Programın sunucusu Ersoy ise, "Lütfen çok istirham ediyorum. İnanın sizinle bir alakası yok. Reklamlarla alakalı bir durum" dedi.

Özel'in ardından Erdoğan canlı olarak verildi

Ana haber bülteni daha sonra sona erdi. Özel'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da katıldığı toplu açılış töreni canlı olarak verildi.