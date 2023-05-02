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Jorge Jesus’un yönetime verdiği raporun detayları ortaya çıktı

Jorge Jesus’un yönetime verdiği raporun detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un yönetime verdiği raporun detayları ortaya çıktı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir yandan takımını lige hazırlamaya çalışırken bir yandan da gelecek sezonun plan ve programını yaparak yönetime iletti.

Jesus ile yola devam kararı çıktı

Sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç devam ederse onunla bir sene daha devam ederim diyen Jesus ile yola devam kararı çıktı.

Jesus ile yola devam etmeliyiz

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Yükse Divan Kurulu toplantısında birçok kongre üyesi Başkan Ali Koç’a “Jesus ile yola devam etmeliyiz” diye istekte bulunurken Portekizli teknik adamın yeni sezon ile ilgili hazırladığı ilk raporun detayları ortaya çıktı.

Jesus 4 bölgeye takviye yapılmasını istedi

Takıma mutlaka takviye yapılmasını isteyen Jesus’un yönetime verdiği transfer listesinde 4 bölgeye mutlaka takviye yapılmasını istedi. 

Transfer yapılacak mevkiler

Sağ ve Sol kanat, bir orta saha ve bir de forvet alınmalı diyen Jesus ayrıca uzun süredir takip ettiği bazı isimler ile ilgili de fikrini sundu.

Jesus'un yönetime sunduğu listede yer alan oyuncular

Jorge Jesus, takıma büyük umutlarla alınan ama uzun süre sakatlık ve şansızlıklar yaşayan Joao Pedro ile ilgili sezon sonuna kadar ki durumuna bakıp ona göre karar verecek.

Jesus, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sora erecek olan ve birçok takımın transfer listesinde yer alan Nathan Redmond’u takımda görmek istediğini belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca Fabio Borini, Haji Wright ve Ryan Kent gibi isimlerinin takıma büyük katkı sağlayacağını rapor halinde yönetime sundu.

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