Duman konseri izlemek için çatıya çıktı! Feci şekilde can verdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde Duman konserini izlemek için bir evin çatısına çıkan genç dengesini kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, 29 Nisan gecesi Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. Ünlü rock grubu Duman'ın verdiği konseri yüksek bir yerden izlemek isteyen Orhan Gemici (27), bir evin çatısına çıktı.

Konserin ardından çatıdan inmek isteyen genç, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Orhan Gemici, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.