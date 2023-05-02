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Mayıs ayı anketleri peş peşe geldi! Gezici Araştırma'nın olay anketi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi anket firmalarının son anketlerini değerlendiriyor

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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerine 2 haftadan kısa bir süre kala anket firmaları son anketlerini peş peşe yayımlamaya başladı. Optimar ve Areda Survey'in ardından Gezici Araştırma da olay yaratacak anketini paylaştı. Gezici Araştırma hatırlanacağı üzere 2018 seçimlerinde önce seçimin 2. tura kalacağını, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan arasında geçecek olan seçimde Muharrem İnce'nin ipi göğüsleyeceğini söylemişti.

Bir diğer gündem maddesi ise cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yalanı ve Meral Akşener'in bu yalana kanıtsız belgesiz inanması. Hatırlanacağı gibi bir gazeteci iktidarın İmralı'daki terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştüğünü söylemiş, Selahattin Demirtaş da bu iddia üzerine görüşmeyi Twitter hesabından doğrulamıştı. Selahattin Demirtaş'ın bu yalanını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yalanlasa da İYİ Parti lideri Meral Akşener adeta Selahattin Demirtaş'ın sözcülüğünü yaparak bu yalanı canlı yayında dile getirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık canlı yayında bu konuları değerlendiriyor.

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