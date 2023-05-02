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Fenerbahçe'de 6 eksik var! Valencia Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de 6 eksik var! Valencia Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı kadrosu açıklandı. Sarı Lacivertli ekipte sakatlıktan dönen isimler kadroya eklenirken 6 isimden yararlanamayacak olması dikkat çekti. Yıldız golcü Valencia Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı. İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu ve detaylar haberimizde...

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 6 Nisan'daki çeyrek final maçında kendi evinde Yukatel Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finalde Sivas temsilcisinin rakibi olmuştu.

Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.

Fenerbahçe'de 6 eksik var!

Fenerbahçe'nin açıklananan Demir Grup Sivasspor maçında kadrosundan 6 oyuncu yer almadı. 

Sarı-lacivertlilerde, Demir Grup Sivasspor ile son lig maçında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Lincoln Henrique müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığı açıklanan İsmail Yüksek ve son Sivasspor maçında tehlikeli şekilde kafasına darbe alan Enner Valencia da kadroda yer almadı. Nazım Sangare de kadroya alınmayan bir başka isim oldu

Valencia maç kadrosuna alınmadı!

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı kamp kadrosu açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin maç kadrosu:

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