Haberi duyan koşup ormana geldi! Dini nikahlı eşine saldırdılar

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandaki konteynerde yaşayan 2 çocuk annesi 38 yaşındaki kadın, yatağında ölü bulundu. Olayı duyup gelenler ise kadının dini nikahlı eşini linç etmeye kalkıştı.

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Edinilen bilgiye göre, Oktay A. sabah uyandığında birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Huri Yoğun’u yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yoğun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilgisine başvurulan Huri Yoğun’un imam nikahlı eşi Oktay A., uyuduklarında eşinin bir şeyinin olmadığını ve hareketsiz yatan eşinin elini yokladığında elinin ve vücudunun soğuk olduğunu, nabzının atmadığını görünce yaklaşık 50 metre ileride annesinin yaşadığı konteynere gittiğini ve annesine haber verdiğini, annesinin de 112’yi aradığını söyledi.

Ölüm haberi üzerine olay yerine gelen Huri Yoğun’un kızı, damadı ve diğer akrabaları, Oktay A.’ya sözlü ve fiili saldırıda bulunurken, araya giren jandarma ekipleri olayın büyümesini engelledi.