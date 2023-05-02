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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na: Fuat Avni üslubu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na: Fuat Avni üslubu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, “Kılıçdaroğlu’nun attığı tweet çocuğun atmayacağı tweet. Evren, Çağatay bilmem ne diye isim sayıyor. Soy isim saymaya da lüzum görmüyor. Fuat Avni üslubuyla trollcülük oynayan bir yaklaşım” dedi.

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Türkiye Yüzyılında Küresel Demokrasi, Gençlik ve Teknoloji Forumu yarın Ulucanlar Müzesi Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Küçükyılmaz, Kılıçaroğlu'nun dün attığı tweete tepki gösterdi.

Gençlerin eleştirmesinin gerektiğini belirten Küçükyılmaz, “Sırf kendi yaşıtı diye bir vekili gençlerin eleştirmemesini beklemek doğru değil. Bu bizim açımızdan gençlik diye bir kategori değil de yetişkinlik bir kategorinin daha anlamlı olduğunu gösteriyor. 70 yaşındaki bir adam bir çocuktan daha çiğ hareketler yapabiliyor. Sosyal medyanın elinde düştüğümüz zaman Allah muhafaza etsin. Dün sayın Kılıçdaroğlu’nun attığı tweet çocuğun atmayacağı tweet. Evren, Çağatay bilmem ne diye isim sayıyor. Soy isim saymaya da lüzum görmüyor. Fuat Avni üslubuyla trollcülük oynayan bir yaklaşım. Bir insan reşit midir, değil midir ona bakmak gerektiğini düşünüyorum. 15 yaşındaki bir çocuk yeri geldiğinde yetişkin bir insan gibi olabiliyor” açıklamasında bulundu.

Seçimlere müdahale iddiası Kılıçdaroğlu'nun tweeeti neydi?

İktidarın seçim sonuçlarına müdahale için Cambridge Analytica ile anlaşmaya çalıştığını iddia ederek, Cumhurbaşkanı Fahrettin Altun'u uyarmıştı. 

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