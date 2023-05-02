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İTO fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı! 136 ürüne zam geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İTO fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı! 136 ürüne zam geldi

 İTO, Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Nisan ayında İstanbul’da en çok erkek ayakkabısı pahalanırken, en çok ucuzlayan ise yeşil soğan oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 136’sının perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında erkek ayakkabısı fiyatı yüzde 40,12 arttı

Nisan ayında giyim harcamaları erkek giyim alt grubunda yer alan ayakkabı-erkek yüzde 40,12 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; kültür eğitim harcamaları grubundan yüzde 38,76 ile maç giriş ücreti, giyim harcamalar grubundan yüzde 38,63 ile pantolon-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 37,47 ile soğan, giyim harcamaları grubundan yüzde 35,14 ile gömlek-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 34,22 ile havuç oldu.

Nisan ayında yeşil soğan ücreti yüzde 34,60 ucuzladı

2023 Nisan ayında gıda harcamaları grubunda yer alan yeşil soğan ücreti yüzde 34,60 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 31,48 ile taze fasulye, yüzde 20,53 ile bezelye, yüzde 20,15 ile domates, konut harcamaları grubundan yüzde 14,41 ile elektrik kwh ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11,33 ile salatalık, yüzde 8,64 ile kıvırcık salata, yüzde 7,31 ile kabak oldu.

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