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Bomba kulis! 'Tüm pis işleri biliyorum' demişti! Kılıçdaroğlu'na gelen "son 10 gün" istihbaratı...

Bomba kulis! 'Tüm pis işleri biliyorum' demişti! Kılıçdaroğlu'na gelen "son 10 gün" istihbaratı...

CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum" demişti. Gazeteci Murat Yetkin, CHP'e gelen "son 10 gün" istihbaratını yazdı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'sahte video ve ses kayıtları' için düğmeye bastı" iddiası olay...

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İktidarın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak amacıyla İletişim Başkanlığı üzerinden 'sahte video ve ses kayıtları' üretmek için düğmeye bastığı öne sürüldü. Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik "son 10 gün" uyarısı hakkında CHP'li üst düzey kaynağın aktardıklarını kaleme aldı.

'Seçime siber savaşla müdahale edilecek'

"Kılıçdaroğlu'nun İletişim Başkanlığı'nı hedef alan 'son 10 gün' uyarısı, CHP'ye gelen 14 Mayıs seçimine siber savaşla müdahale edileceği istihbaratına dayanıyor" diyen Yetkin, CHP Genel Merkezi'ne gelen bilgileri şöyle aktardı:

- Gelen istihbarat bilgilerine göre Erdoğan, İletişim Başkanlığı üzerinden Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını yıpratmak amacıyla 'deep fake' ve 'Cambridge Analytica' benzeri sistemleri birlikte kullanarak 'sahte video ve ses kayıtları' üretmek için düğmeye bastı.

- Bu amaçla bazısı 'dark web' üzerinden, yurtdışından çok sayıda 'hacker' kiralandı.

- Muhalefete yönelik 'DDoS' saldırılarıyla eleştirel ve muhalif sitelerin engellenmesi, iktidar yanlılarının da öne çıkarılması kampanyası hazırlandı.

Görüşmediği kişilerle görüşmüş gibi...

Kampanyanın asıl hedefiyse Kılıçdaroğlu: Amaç Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’ın seçim kampanyasında kullanabileceği kişilerle görüşmüş, söylemediği şeyleri söylemiş gibi ses ve görüntü kayıtları üretip bunları hedef internet kullanıcılarına göndererek seçim sonuçlarına müdahale etmek.

ABD seyahati hedef alınacak...

- CHP’deki istihbarata göre seçime bir hafta, 10 gün kala devreye alınacak Kılıçdaroğlu’nu karalama kampanyasının özellikle üzerinde durulan hedef zaman dilimiyse ABD seyahati.

Projenin amacı seçmeni etkilemek

- Burada önemli olan iddianın ortaya atılması kadar iddianın yayılması için gerekli siber altyapının hazırlanması. Yapay zekâ kullanımı alanındaki gelişmeler bu tür sahte üretimleri kolaylaştırıyor. Ve bu yolla, bazı bilişimcilerin 'derin sahtekârlık' olarak Türkçeleştirdiği 'deep fake' yöntemleriyle üretilmiş bu ses ve görüntülerin muhalif seçmeni Cumhur İttifakına oy vermese de sandığa gidip Millet ittifakı adayı için oy kullanmaktan caydırmak."

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