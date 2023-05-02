Seçim öncesi CHP'den olay iddia! Tespit ettik diye duyurdular: YSK'ya paralel yeni bir sistem kuruldu!

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçimlerine 12 gün kala CHP'den ortalığı karıştıracak bir iddia geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı açıklamada 'Tespit ettik' diyerek İçişleri Bakanlığı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) paralel bir seçim takip sistemi kurduğunu iddia etti ve "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhalde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor" diye konuştu. İşte gündeme bomba gibi düşen o açıklama...

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Seçimler yaklaşırken gözler 14 Mayıs akşamı sandıkların kapanmasıyla oyların sayılacağı sürece çevrildi. CHP'li Muharrem Erkek'in "İçişleri Bakanlığı bünyesinde seçim takip sistemi oluşturulduğuna" dair iddiası dikkat çekti.

Erkek, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında seçim güvenliğiyle ilgili konuştu.

"Gerçek beka sorunu budur"

Erkek, şunları söyledi:

"Öyle bir tablo ile karşılaştık ki, bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı, YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurmuş. İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere yazdığı yazıyla bir seçim takip modülü oluşturulmasını talep ediyor. Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, 20-100 bin arası olanlarda en az 5, 100 bin üstü olanlarda en az 10 personel görevlendirilecek.

İçişleri Bakanı bir suç işleri bakanı gibi davranmaya devam ediyor. YSK karşısında İçişleri Bakanlığı'nı, ilçe seçim kurullarının karşısına da kaymakamlıkları koyup paralel bir yapı kurmuş. Görevlileri uyarıyoruz; bu kanunsuz emre uymayın, bu suça ortak olmayın. Soylu, 14 Mayıs için Batı'nın siyasi darbesi demişti, gerçekten artık akıllarını kaybettiler. Halkın üstünde hiçbir güç yoktur. 15 Temmuz'un finansörü dedikleri BAE'ye koşa koşa nasıl gittiklerini biliyoruz.

İçişleri Bakanlığı, YSK'ya paralel bir seçim takip sistemini neden kurmuş? İşte gerçek beka sorunu budur."