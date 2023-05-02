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Nagehan Alçı, Hakan Atilla olayını yazdı! Kitabında anlattıkları hoşa gitmedi...

Nagehan Alçı, Hakan Atilla olayını yazdı! Kitabında anlattıkları hoşa gitmedi...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın eşi ve oğlu ile İstanbul Havalimanı'nda pasaportuna el konulmasına tepki gösterdi. ABD'de Türkiye aleyhine hiç laf etmeyip 32 ay hapis yatan Atilla'nın, yazdığı kitap beğenilmediği için cezalandırıldığını savunudu.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın eşi ve oğlu ile İstanbul Havalimanı'nda pasaportunun iptal edilerek yurt dışına çıkışına izin verilmemesine çok şaşırdığını ve üzüldüğünü belirterek, "Olacak iş değil bu. Aleni bir hukuksuzluk. Hakan Atilla’ya resmen rehin muamelesi" dedi.

Amerika Atilla’ya Karşı' adlı bir kitap...

Alçı, yazısında, yasağın ne zaman konulduğuna dair bir bilgi bulunmadığını kaydederek, "Halkbank davası nedeniyle ABD’de haksızca iki yıldan fazla süre hapiste yatan, döndükten sonra Borsa İstanbul’un başına atanan Atilla, 2021’de görevinden ayrılmış, ‘Amerika Atilla’ya Karşı' adlı bir kitap yazarak mevcut düzene ve belli mevkilerdeki isimlere ağır eleştiriler yöneltmişti.

Bu nedenle cezalandırılmak isteniyor

Hakan Atilla’nın ne kadar dürüst bir insan olduğunu ABD’de haksız yere tutuklu yargılanırken herkes gördü. Yargılanma sürecinde üzerine gidildiği halde Türkiye aleyhine tek söz etmedi Atilla. Belli ki kitabındaki tespitleri hoşa gitmiyor. Bu nedenle cezalandırılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

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