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Marmaray Yenikapı istasyonunda intihar! Seferlerde aksamaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Marmaray Yenikapı istasyonunda intihar! Seferlerde aksamaya neden oldu

Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi, trenin geldiği sırada raylara atlayarak intihar etti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı kaydedildi.

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Olay Yenikapı’da saat 08.23'te meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Marmaray’ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.

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