İsrail hapishanesinde açlık grevinin 87. gününde hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde bulunan İslami Cihad Hareketi lideri Khader Adnan, 87 günlük açlık grevinin ardından hayatını kaybetti.

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İsrail Hapishane Servisi’nden yapılan açıklamada, Ramle kentindeki Nitzan hapishanesinde 87 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu İslami Cihad Hareketi lideri Khader Adnan’ın sabah saatlerinde hücresinde bilinci kapalı halde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, 45 yaşındaki Adnan’ın hastaneye sevk edildiği ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

İslami Cihad Hareketi, Adnan’ın ölümünden İsrail yönetimini sorumlu tutarken, İsrail’e karşı mücadeleye devam edeceklerini ve İsrail’in işlediği suçların karşılıksız kalmayacağını açıkladı.

Khader Adnan, 5 Şubat’ta Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinde İsrail güçleri tarafından İslami Cihad Hareketi’ne üyelik, teröre destek ve halkı kışkırtma suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan, açlık grevine başlamıştı.

İsrail tarafından 2004 yılından bu yana 12 kez gözaltına alınan Adnan, toplam 8 yıla kadar hapis yatmış, en az 5 kez de açlık grevi yapmıştı.