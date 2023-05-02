14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasetin en çok merak edilen isimlerinden biri de özellikle sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Mehmet Uçum oldu. Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Kars milletvekili olan Mehmet Uçum kimdir, aslen nereli? Mehmet Uçum eşi Hatice Uçum kimdir?

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Türkiye 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı için sandık başına gitmeye hazırlanırken birçok siyasetçi de özellikle sosyal medya hesabından görüşünü belli oluyor. Yazdıkları ile son günlerde dikkat çeken isimlerden biri de Mehmet Uçum oldu. Siyaset gündemine damga vuran isimler arasında yer alan Uçum, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor, zaman zaman tepki çekiyor. Peki kimdir Mehmet Uçum, aslen nereli, kaç yaşında, eşi Hatice Uçum kimdir?

Mehmet Uçum kimdir?

19 Mayıs 1965 tarihinde dünyaya gelen Mehmet Uçum Kars doğumludur. 57 yaşındaki siyaset insanı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Mehmet Uçum uzun yıllar serbest avukat olarak görev yapmıştır. TESEV üyesidir

Uçum aynı zamanda Demokratik Açılıma Yurttaş Katkısı Platformu ile Yeni Anayasa Platformunun kurucusu ve sözcülerinden biridir.

Mehmet Uçum Hatice Uçum evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Uçum mesleği nedir, ne iş yapıyor?

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneğinin (PODEM) Kurucu Başkanı ve üyesi olan Uçum aynı zamanda TBMM 25. dönem Kars milletvekilidir. Mehmet Uçum şu anda Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı yapmaktadır.

Hangi görevlerde yer aldı?

İstanbul Barosu bünyesinde, Çalışma Hukuku Komisyonu Kuruculuğu ve Başkanlığı

Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması Proje Koordinatörlüğü

Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıpları Araştırma Projesi Koordinatörlüğü

Deprem ve Hukuk Çalışmaları Koordinatörlüğü

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Kurucu Üyeliği ve Sözcülüğü

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Kurucu Üyelik ve Sözcülüğü