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Bursa'da yürekleri ağza getiren yolculuk! Canını hiçe saydı odunların üstüne böyle uzandı

BURSA’da kendi canını hiçe sayarak tahta yüklü kamyonetin arkasına uzanıp giden kişi yürekleri ağza getirdi. O anlar kameralara yansıdı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi; kendi canını hiçe sayarak kamyonetin arkasında bulunan tahtaların üzerine uzandı.

Bir süre böyle giden tahta yüklü kamyonet, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Yürekleri ağza getiren anlar ise trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

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